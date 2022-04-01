«Да, это предложение было представлено общественности 14 марта. Как я уже говорил в предыдущих комментариях другим региональным СМИ, Европейский Союз, как и многие в международном сообществе, подчеркивает важность всестороннего решения связанных с конфликтом вопросов».

Об этом в интервью АПА заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в связи с предложением, состоящим из 5 пунктов, представленным недавно официальным Баку Еревану для нормализации отношений.

Тойво Клаар сказал, что приветствуются любые шаги в этом направлении.

«Несомненно, предложение Азербайджана важно, как и ответ Армении на предложение Азербайджана в тот же день. Опять-таки, Евросоюз считает важным, чтобы эти шаги способствовали всеобъемлющему урегулированию и созданию благоприятной атмосферы для обсуждения», — сказал он.