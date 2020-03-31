Евросоюз не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Евросоюза распространил заявление под названием «Нагорный Карабах: Незаконные президентские и парламентские выборы» в связи с проведением т.н. «президентских и парламентских выборов» на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

«Ввиду так называемых «президентских и парламентских выборов» в Нагорном Карабахе 31 марта 2020 года Европейский союз вновь заявляет, что он не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проводятся. Это мероприятие не может нанести ущерб определению будущего статуса Нагорного Карабаха или исходу продолжающегося переговорного процесса.

ЕС напоминает о своей твердой поддержке Минской группы ОБСЕ и, в частности, усилий ее сопредседателей, направленных на достижение прогресса, выходящего за рамки статуса-кво, и переговоров по существу для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира. ЕС готов и впредь поддерживать усилия, направленные на скорейшее и мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

| 2020-03-31T15:56:15+00:00 31 марта 2020, 16:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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