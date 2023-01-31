Евросоюз не рассматривает механизм санкций в связи с ситуацией на Лачинской дороге. Об этом говорится в комментарии главы дипломатического блока ЕС Жозепа Борреля в ответ на официальный запрос депутата Европарламента Аситы Канко.

«Санкции — только один из механизмов ЕС для продвижения целей общеевропейской внешней политики и политики безопасности, и в данном случае они не рассматриваются. Усилия ЕС сосредоточены на поиск решений путем диалога, которому лидеры Армении Азербайджан выразили приверженность», — сказал Боррель.

По его словам, с декабря 2022 года ЕС внимательно следит за процессами в Лачинском коридоре и их гуманитарными последствиями. Боррель находится на постоянной связи с министрами иностранных дел обеих сторон. Кроме того, на постоянном контакте со сторонами находится также спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

ЕС, добавил Боррель, призвал Азербайджан предпринять все от него зависящее, чтобы обеспечить свободное и безопасное передвижение по коридору в соответствии с обязательствами, которые он взял на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. (Turan)