Страны Евросоюза не ведут обсуждение возможного смягчения санкционных мер в отношении России в обмен на помощь в преодолении «продовольственного кризиса». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

«На данный момент вопрос отмены санкций в обмен на послабления в Черном море не поднимался на уровне 27 государств ЕС», — пояснил источник.

В то же время в Евросоюзе пока не сумели достичь компромиссного решения по вопросу облегченной версии нефтяного эмбарго в отношении России.

Ожидается, что на предстоящем саммите, который пройдет в Брюсселе 30-31 мая, лидеры стран Евросоюза обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций активов Российской Федерации.