«Я довел до сведения, что Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации с Арменией без предварительных условий».

Как передает АПА, об этом сегодня сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции после встречи с комиссаром Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели.

Дж.Байрамов сказал, что важно вернуть сотни тысяч людей на освобожденные земли, создать условия, способствующие безопасности: «Были обсуждения и в этом направлении. Все это показывает, насколько широка повестка сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мы верим, что обсуждения, проведенные на этой встрече, в ближайшие месяцы дадут результаты».

«Мы заинтересованы в снижении напряженности между Азербайджаном и Арменией», заявил в свою очередь Оливер Вархели.

Он отметил, что ЕС готов оказать помощь в плане делимитации и демаркации: «Евросоюз готов оказать поддержку и в разминировании, причем готов оказать в этих сферах не только техническую, но и финансовую поддержку. Мы постараемся определить, в какой форме может быть оказана поддержка. ЕС может оказать поддержку не только в деле примирения, но и в усилиях по восстановлению».

Комиссар ЕС добавил, что они рассматривают Азербайджан как ключевого партнера в регионе.