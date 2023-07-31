Турция настроена продолжать переговоры о вступлении в Европейский Союз и ожидает первых шагов в этом направлении от ЕС.

Об этом заявил министр финансов и казначейства республики Мехмет Шимшек на полях бизнес-форума, который проходит в Зальцбурге.

«Все, что нам нужно, — это возможность продолжить путь евроинтеграции, который стал так актуален. Мы рассматриваем ЕС как источник вдохновения для перемен», — сказал министр. В качестве первых необходимых шагов для возможного членства Шимшек назвал «включение некоторых турецких сельскохозяйственных товаров и услуг в систему таможенного союза» сообщества.

Как отмечает агентство Bloomberg, Турция стремится привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы решить экономические проблемы, вызванные стремительным ростом инфляции. По прогнозу главы Центробанка республики Хафизе Гайе Эркана, инфляция в этом году достигнет 58%. Инвесторы связывают это с бюджетной и кредитной политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, направленной на сохранение процентной ставки значительно ниже реальных темпов роста цен.

Тему необходимости вступления страны в ЕС не так давно вновь актуализировал сам Эрдоган, во время саммита НАТО в Вильнюсе. «Я обращаюсь к странам, которые более 50 лет держали Турцию за дверью ЕС, чтобы открыть наш путь к членству», — заявил он.

Вообще-то, Турция — кандидат на членство в Евросоюзе с 1999 года. А переговоры о ее вступлении начались еще в 1987. Когда к власти пришел Эрдоган, он проявлял высокую активность в попытках продвижения этого вопроса. Но постепенно всё застопорилось, и руководство страны даже стало выступать с заявлениями, что не будет более поднимать эту тему.

Однако теперь, как мы видим, что-то изменилось. Интересно, что стало тому причиной? Быть может, это связано с новым составом правительства страны, более молодым и прозападным? Верит ли само руководство в то, что на сей раз удастся переломить настроения, царящие во многих странах Европы относительно Турции, и большинство захочет увидеть ее в составе ЕС?

Своим мнением по этим вопросам поделилась с # эксперт по международным отношениям, глава Центра стратегических исследований и разработок (Турция) Рамия Мамедова:

— Да, турецкая экономика сейчас не в хорошем состоянии. Процентная ставка очень сильно повысилась. Кредиты выдаются банками под 38-40%. Возвращать в банки кредиты при таких условиях почти невозможно. Инфляция повысилась до 58% по данным статистики, но мне кажется, что она еще выше. Если учесть то, что происходит сейчас здесь с долларом и евро, курсы меняются ежедневно, причем в сторону роста. Хотя многие ожидали, что после выборов Эрдоган и его новая команда как-то изменят политическую и экономическую ситуацию в стране, но, к сожалению, всё только ухудшается.

Политическая линия Эрдогана сейчас больше проявляется в региональном господстве, во влиянии на близлежащие государства. Сохраняются хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Сейчас уже появилось более лояльное отношение к Швеции, чтобы та смогла вступить в НАТО. Хотя парламент Турции на сей счет еще не принял решения. Это был некий ход в сторону Америки, чтобы та в свою очередь как-то повлияла на ситуацию с турецкой экономикой. Но мне не кажется, что США тут пойдут навстречу, потому что Америке не нужна очень сильная Турция на Ближнем Востоке, которая будет вести абсолютно независимую внешнюю политику.

Экономическое положение сильно влияет на население Турции. Цены растут и многие недовольны. Новое правительство кое-кем считается прозападным, но я так не думаю. Да, министр иностранных дел, министр разведки в какой-то степени, руководители банков получали западное образование, но вот как-то не видно, чтобы новый кабинет министров был готов безоглядно идти навстречу Западу, не учитывая интересов Турции. Такого пока нет.

Турция уже 50 лет не может войти в ЕС, и я не думаю, что эта перспектива близка сегодня. Во-первых, это крупная мусульманская страна, что неприемлемо для многих христианских государств ЕС. Во-вторых, для многих из них непредставим в качестве союзника президент Эрдоган, который будет делать то, что ему хочется. В-третьих, Европейский Союз сам уже движется скорее не вперед, а назад. Там наблюдаются сильные разногласия между лидерами разных стран. То есть, даже гипотетически войдя в нынешний Евросоюз, Турция, вполне возможно, ничего особенного от этого и не получит.

Да, может быть Турция сегодня сильно стремится попасть на рынок ЕС, так как она проделала это уже в ряде арабских государств. Понятно, что для пополнения бюджета национальной экономики Турции уже недостаточно доминирования на рынках окружающих государств. А Евросоюз — это большой рынок из многих стран, который может быть открыт для Турции. Но учитывая, что Анкара проводит независимую политику и в случае чего может начать диктовать свои условия Брюсселю, многие в ЕС не хотели бы, чтобы турецкая продукция заняла весомую нишу в европейской экономике. Потому что это опять же служит еще большему укреплению мощи турецкого государства. Европейцы считают, что ближневосточная страна Турция должна быть на две-три ступени ниже их по силе и развитию. И не думаю, что в обозримом будущем мы можем увидеть прием Турции в ЕС в качестве полноправного члена.