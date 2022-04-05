МИД Словении сообщил, что высылает из страны 33 российских дипломатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse.

Ранее МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране.

5 апреля об аналогичном шаге сообщили и в Латвии, страна высылает 13 российских дипломатов и закрывает два российских консульства — в Даугавпилсе и Лиепае. Эстония вышлет 14 российских дипломатов и закрывает российское генконсульство в Нарве.

До этого о высылке российских дипломатов сообщили Дания, Германия, Франция, Чехия, Литва и Италия.