При поддержке посольств Франции, Польши и Литвы в Баку состоялось мероприятие в поддержку Украины.

Как передает АПА, в мероприятии по сбору пожертвований приняли участие представители дипломатического корпуса различных стран, общественные деятели и журналисты.

Выступая на мероприятии, посол Франции в Азербайджане Закари Гросс поблагодарил посольство Польши в Азербайджане за инициативу, связанную с этим мероприятием. Французский дипломат отметил, что сегодня украинский народ ведет большую борьбу. Они борются за свою свободу, и мировое сообщество должно стоять рядом с этим народом.

Затем выступил посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас. “У нас есть идиома в Европейском Союзе, европейская команда, эта мера также является атрибутом маленькой европейской команды. Сегодня также в Варшаве проходит международная донорская конференция», — отметил литовский дипломат.

На мероприятии также выступил посол Польши в Азербайджане Рафаль Поборский. «Солидарность и сочувствие важны в этой войне. Важно демонстрировать солидарность с украинским народом, столкнувшимся с ужасной российской агрессией, проявлять сочувствие к украинскому народу, пострадавшему в этой войне, поддерживать его”, — сказал польский дипломат.

Посол Польши в Азербайджане отметил, что это небольшое мероприятие является знаком солидарности с украинским народом. “Украинский народ борется за свое будущее, свободу, существование, и мы боролись за это много лет назад. Важно проявлять солидарность с народом, борющимся за свободу, ценности — с украинским народом, оказывать им поддержку”, — подчеркнул польский дипломат.