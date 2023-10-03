Европейский парламент поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Рассчитываем получить 18 миллиардов евро уже в следующем году. Эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей», — отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин тесно сотрудничает с Еврокомиссией над реализацией необходимых изменений и преобразований, которые сближают Украину с ЕС и открывают доступ к этой программе.