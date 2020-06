Европарламент признал Карабах за Азербайджаном

Европейский парламент принял резолюцию 2019/2209(INI) под названием «Рекомендация Европейского парламента Совету, Комиссии и вице-президенту Комиссии / Верховному представителю ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности по Программе Восточное партнерство перед июньским (2020 г.) саммитом».

Подготовленная одним из самых серьёзных в прошлом критиков нашей страны, депутатом Европарламента из Литвы Петрасом Ауштревичюсом при участии содокладчиков Радослава Сикорского, Анны Фотыги (оба — бывшие главы МИД Польши), Аттилы Ара-Ковача (Венгрия) и Маркеты Грегоровой (Чехия) резолюция не только вошла в копилку дипломатических побед Азербайджана, но и вобрала в себя ряд серьёзных положений, отражающих принципиальную позицию Европейского союза.

Об этом сообщает АзерТадж.

В преамбуле ныне принятого документа приводится ссылка на резолюцию Европарламента 2009/2216(INI) «Требование к стратегии Европейского союза на Южном Кавказе», принятую 20 мая 2010 года. В ней дважды — в пунктах 8 и 10 — территории, занятые армянскими силами, были названы «оккупированными». Oдна ссылка на ту резолюцию десятилетней давности очертила строгие границы, в рамках которых Европарламенту предстояло вновь обозначить и подтвердить свое отношение к конфликтам в Южном Кавказе. В той резолюции Европарламент однозначно выразил поддержку территориальной целостности трех государств региона, ни разу не упомянув манипулируемoe армянской стороной «право на самоопределение» и лишив, тем самым, армянских комментаторов поля для своевольной его интерпретации.

В принятой сегодня новой резолюции Европарламента о «правe на самоопределение» вновь не сказано ни слова, хотя армянское лобби в лице кипрских и греческих членов Европарламента дважды пыталось включить его в текст резолюции.

В резолюции сделан акцент на необходимости урегулирования конфликта на основе норм международного права, отраженных в Уставе ООН и Заключительном Хельсинкском Акте 1975 г.

В ней говорится о том, что «независимость, суверенитет и территориальная целостность стран Восточного партнерства все еще подорвана нерешенными региональными конфликтами, внешней агрессией и продолжающейся оккупацией некоторых из этих стран…», отмечается, что «в большинстве из этих конфликтов» третья страна играет, по мнению европарламентариев, «негативную роль».

Говоря о негативных последствиях внешней агрессии и оккупации, Европарламент отмечает о «подрыве прав человека», имея в виду жертв этой оккупации — беженцев и вынужденных переселенцев.

В пункте (b o) содержится призыв к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий. Этот пункт относится ко всем странам-участницам «Восточного партнерства», на территории которых дислоцированы оккупационные войска и, соответственно, к Азербайджану, территории которого оккупированы Арменией.

Еще одним новым элементом в резолюции Европарламента является поддержка Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран-участниц Восточного партнерства «в пределах признанных на международном уровне границ» (пункт b m). Т.е., ЕС, говоря о своей поддержке территориальной целостности касательно Азербайджана, подразумевает таковую именно в пределах признанных на международном уровне границ, то есть вместе с Нагорно-Карабaхским регионом.

В этом же пункте резолюции впервые подчеркивается «поддержка [Евросоюзом] усилий [государств] всецело претворить обеспечение этих принципов» («support their efforts to fully enforce those principles»), т.е. Евросоюз открытым текстом не только признал полное право государств на силовое обеспечение своего суверенитета, территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ и своей политической независимости, но и поддержал эти усилия!

А это уже, как пишет АЗЕРТАДЖ, поистине революционное новшество в библиотеке принятых документов международных организаций по армяно-азербайджанскому конфликту. Эта резолюция Европарламента стала выражением консолидированной позиции Европейского союза в отношении затянувшихся на многие десятилетия конфликтов в странах-участницах «Восточного партнерства». Она отразила политическую атмосферу на позавчерашнем совместном онлайн-саммите ЕС и шести стран-участниц программы. Поддержавшие этой резолюцией суверенитет и территориальную целостность нашей страны в признанных международным сообществом государственных границах избранные представители со всех концов Европейского союза, фактически, повторили иными словами историческую фразу Президента Ильхама Алиева «Карабах — это Азербайджан! Восклицательный знак!»