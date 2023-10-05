Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что ЕП призывает ввести санкции против лиц в правительстве Азербайджана, «ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе».

Также Европарламент призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались.

Данная резолюция не является юридически обязывающей.