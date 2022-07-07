Европейский парламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи ЕС в 1 млрд евро.

Как передает ukranews.com, об этом говорится в сообщении Минфина Украины.

«Сегодня, 7 июля 2022 года, Европейский парламент проголосовал за поддержку предложения Европейской Комиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи ЕС для обеспечения неотложных бюджетных нужд в размере 1 млрд евро», — говорится в нем.

Такое решение одного из ключевых органов ЕС было принято в беспрецедентно короткие сроки.

Согласно институциональным процедурам в ЕС, указанное предложение Европейской Комиссии должно быть также поддержано Советом Европейского Союза, после чего соответствующее решение вступит в силу.

Как сообщалось ранее, 1 июля 2022 года Европейская Комиссия объявила решение о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки в размере 1 млрд евро.

Средства макрофинансовой помощи ЕС будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных нужд и, в целом, на обеспечение финансовой стабильности в Украине.