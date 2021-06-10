Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, результаты голосования опубликованы на сайте ЕП.

Резолюция содержит призыв к расследованию «роли России» в произошедшем, а также рекомендацию расширить санкции против Минска.

В частности, предлагается временно отключить Беларусь от системы межбанковских платежей SWIFT.

Ранее был опубликован проект резолюции, в соответствии с которым ЕП предлагает ввести санкции против граждан России, если будут обнаружены доказательства их причастности к инциденту с Ryanair, и ужесточить санкции против Беларуси. (gazeta.ru)