Президент США Джо Байден заявил, что Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь.

«Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь», — сказал Байден, выступая с речью в Варшаве в конце своего европейского турне.

Он напомнил, что накануне в Брюсселе обнародовал план увеличения поставок сжиженного природного газа из США для замещения части импорта из России.