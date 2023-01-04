Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 83%, что на 13% больше показателей предыдущих лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Дану Спинант.

«По последним данным, газохранилища были заполнены на 83%, почти на 84%— сказала Спинант, отмечая, что ситуация в этом году «лучше, чем в среднем в предыдущие годы».

Ранее сообщалось, что закачка газа в хранилища Европы в декабре 2022-го стала рекордной с 2011 года. По итогам года объемы закачки газа в ЕС превысили 128 млрд куб. м. В декабре ПХГ Европы пополнились на 2,55 млрд куб. м, что стало рекордом для этого месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.