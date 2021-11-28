Американская компания Pfizer по контракту с ЕС должна адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса «омикрон» в течение 100 дней, если его повышенная опасность будет доказана. Об этом в ходе пресс-конференции в Риге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

Она добавила, что ученые должны в течение 2-3 недель собрать всю необходимую информацию о новом штамме, а страны Евросоюза в это время должны активизировать вакцинацию, ревакцинацию и санитарные меры.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», обнаружили на юге Африки. Он имеет «чрезвычайно большое количество мутаций». «Омикрон» уже выявили в нескольких европейских странах — в Германии, Чехии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Также о заражениях этим вариантом вируса сообщили в Гонконге, Израиле и Австралии.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что штамм COVID-19 «омикрон» мог произойти от заразившегося человека, который не долечился до конца.