Хаос. Вот этим одним словом можно охарактеризовать 100 дней Дональда Трампа во втором президентском сроке.

К 100 дням, то есть к концу апреля 2025 года, он подходит с целым набором скандальных инициатив и решений как во внутренней, так и внешней политике.

Внутренняя политика:

— Трамп вновь усиливает риторику по миграции, пытается возродить строительство стены на границе с Мексикой, принимает жесткие меры по депортации нелегалов;

— продвигает новый план снижения налогов, особенно для бизнеса, обещает стимулировать внутреннее производство и занятость, введением высоких пошлин пытается вернуть часть производства из-за рубежа;

— объявил масштабную чистку среди чиновников – Минздраве, Минюсте, ФБР; активно давит на нелояльные к себе СМИ, которые считает «врагами народа»; начал процесс назначения новых судей, максимально лояльных его курсу;

В результате, внутри США растет число недовольных его реформами и пошлинами, грозящими ростом цен на потребительские товары, люди выходят на массовые митинги протеста, и даже подают на него в суд, уже начался раскол среди республиканцев в Конгрессе и в самой администрации.

Внешняя политика:

— Трамп системно и последовательно подрывает основы послевоенного глобального устройства, созданного после Второй мировой и укреплённого после холодной войны;

— он отказывается от роли США как глобального лидера — «Америка прежде всего» превращается в «Америка одна», США больше не гарант безопасности и стабильности по умолчанию — поддержка союзников условна и политизирована, партнёрства (НАТО, G7, ВТО) ослаблены или поставлены под сомнение, гуманитарная, климатическая и международная помощь урезаются;

— он делегитимизирует международные институты — ООН, МУС, ВТО, Всемирный банк, подрывает доверие к международному праву;

— сомнения в НАТО деморализуют Европу и Восточную Европу, страны начинают сомневаться в гарантиях 5-й статьи, Германия и Франция рассматривают альтернативные системы безопасности, Восточная Азия — Япония, Южная Корея — тоже в тревоге: если США уйдут, там начнётся гонка вооружений;

— поддерживает авторитарные режимы, если это выгодно — Саудовскую Аравию, Венгрию, Россию, Индию;

— его политика изоляционизма способствует возникновению новых осей влияния — Россия–Китай–Иран, Саудовская Аравия–Турция–ПА.

Трамп не просто «уходит» с мировой арены — он делает это грубо и демонстративно, оставляя вакуум, который заполняют автократии — Китай, Россия, Иран. По итогу, в мире царит хаос и нестабильность, что открывает путь к новым конфликтам, потому что нет больше арбитра, гаранта и сдерживающего фактора.

И наиболее образно это проявляется в его подходе к урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной, который он взялся завершить в течение 24 часов по одному звонку Владимиру Путину, а теперь не может даже к 100 дням своего пребывания на посту президента.

А все потому, что отказался от своего обещания в ходе еще предвыборной кампании обеспечить справедливый мир и наказать сторону, отказывающуюся завершить войну.

На деле же Трамп на протяжении почти трех месяцев занимается умиротворением агрессора и оказывает давление на Украину, вплоть до прекращения помощи, чтобы она подписала мирное соглашение на условиях Путина.

Заняв откровенно российскую позицию, он превратил процесс урегулирования в бизнес-проект, обещая России все преференции, в том числе снятие санкций, но не получая ничего взамен. Даже отказа России от каких-либо требований к Украине.

Украину же принуждает к капитуляции на условиях Москвы под угрозой прекращения помощи, выделенной еще администрацией Джо Байдена, и дальнейшего финансирования войны, а также требует возвращения безвозмездно оказанной Байденом помощи в виде контроля над недрами страны.

Осмелевшая поддержкой Трампа Россия на фоне переговоров наносит массированные ракетные удары по украинским городам, убивая даже детей, а Трамп не осмеливается даже обвинить в этом Россию, называя удар по центральной площади города Сумы в Вербное воскресенье всего лишь «ошибкой», хотя сами россияне признали цель.

По итогу, за 2 недели до обещанного срока завершения войны Трамп все еще топчется на месте, а Путин уже получил от него вывод из изоляции, администрация США перестала называть его убийцей и агрессором, даже в резолюциях ООН и «Большой семерки», более того – теперь в этой роли Зеленский.

Да и как добиться соглашения о мире, если Украина хочет гарантий безопасности, Трамп – капитуляции Украины, а Путин – ее захвата? И кто в этой тройке лебедь, щука и рак, додумывайте сами…