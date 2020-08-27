Еврокомиссар ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган направил прошение о своей отставке после скандала с нарушением им правил по COVID-19 в ходе поездки в Ирландию, указывается в его заявлении.

Он отметил, что разногласия насчет этого визита в Ирландию «отвлекали» его «от работы в качестве комиссара ЕС». Кроме того, Хоган заявил, что они «могли бы подрывать» его работу «в предстоящие ключевые месяцы».

Экс-чиновник также выразил сожаление из-за того, что эта поездка вызвала такое беспокойство, отметив, что он старался соблюдать все соответствующие правила по борьбе с коронавирусом нового типа.

Хоган был еврокомиссаром от Ирландии. (Газета.Ру)