Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил американского предпринимателя Илона Маска о том, что социальная сеть Twitter должна будет соблюдать правила ЕС по модерации контента. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times.

«Мы открыты для всех, но на своих условиях. Илон, мы приветствуем тебя, но твои правила у нас применяться не будут», — заявил Бретон британскому изданию. Как поясняет газета, речь идет о необходимости фильтрации нелегальных и опасных с точки зрения ЕС публикаций.

Издание также отмечает, что ранее Маск назвал себя «абсолютным приверженцем свободы слова» и объявил о том, что намерен после приобретения соцсети смягчить ее политику по модерации сообщений.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что американский предприниматель приобретет компанию за $44 млрд. Маск ранее также сообщил о намерении превратить соцсеть из публичной компании в непубличную, после чего ее акции можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке. (ТАСС)