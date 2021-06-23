Сборные Португалии и Франции не смогли выявить победителя в заключительном матче группового этапа Евро-2020. Итоговый счет — 2:2.

Во второй половине первого тайма в ворота французов был назначен пенальти, который был реализован португальцем Криштиану Роналду. В концовке тайма французский нападающий Карим Бензема сравнял счет, а на 47-й минуте он же вывел свою сборную вперед. На 60-й минуте встречи Криштиану Роналду вновь реализовал пенальти в ворота Уго Льориса, сделав счет равным.

Таким образом, сборная Франции заняла первое место в группе F, набрав пять очков. Подопечные Дидье Дешама выиграли у немцев (1:0) и сыграли вничью с Венгрией (1:1). Португальская команда заняла третье место в группе, имея в активе четыре балла. Они одержали победу над сборной Венгрии (3:0) и уступили Германии (2:4).

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Португалия — Франция — 2:2

Гол: 1:0 — Роналду, 31; Гол: 1:1 — Бензема, 45+2; Гол: 1:2 — Бензема, 47; Гол: 2:2 — Роналду, 60. (Газета.Ру)