Евреи начали праздновать Пурим. Как пишет РИА «Новости», это один важнейших праздников, посвященный спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.

Празднику 2,5 тысячи лет. По традициям, в это время нужно веселиться и устраивать карнавальные и театральные представления с угощением — пуримшпили. На Пурим представители общины дарят друг другу подарки и дают подаяние нуждающимся. Семьи угощают выпечкой гостей.

Согласно еврейским преданиям, персидский царедворец Аман захотел уничтожить весь еврейский народ, потому что еврей Мордехай не преклонил перед ним колена. Обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для кровавый резни, Аман бросал жребий (на аккадском языке «пуру»). Это и дало названию праздника.

Спасла еврейский народ царица Эстер, супруга Ахашвероша и племянница Мордехая. Она раскрыла царю настоящие планы Амана и убедила позволить иудеям защищать себя.

Это помогло спасти еврейский народ. Сын Ахашвероша и Эстер — Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.

Перед Пуримом иудеи держат «пост Эстер» и читают в синагоге Свиткок Эстер — часть Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев.