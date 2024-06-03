Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) пройдет в Беларуси 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.

Часть программы ЕМПС пройдет в индустриальном парке «Великий камень», там главы правительств посетят выставку «Белагро-2024». Кроме того, пройдет пленарная сессия по продовольственной безопасности ЕАЭС.

Само же заседание межправсовета пройдет в Несвиже.

Кроме того, запланировано участие премьер-министра Узбекистана как страны-наблюдателя, почетным гостем будет премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Предстоящее заседание межправительственного совета станет 39-м по счету с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и вторым в текущем году. Предыдущее прошло 1-2 февраля 2024 года в Казахстане.

Напомним, что в настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая ЕМПС, председательствует Армения.