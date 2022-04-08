Ситуация вокруг Украины, параллельным образом обострила и отношения Пекина и Вашингтона. Пекин официально не осудил агрессию России в отношении Украины, хотя выступает за переговорный процесс.

С другой стороны, в Вашингтоне понимают, что пророссийская позиция Китая может спасти последнюю по многим экономическим и технологическим вопросам. Поэтому США сейчас наиболее остро наблюдают за Китаем и за теми странами, которые не намерены вводить санкции в отношении России. И Пекин — первый в списке.

О том, что происходит в российско-китайском-американском треугольнике, рассказал в интервью # старший научный сотрудник Института комплексного анализа региональных проблем дальневосточного отделения Российской Академии Наук Евгений Гамерман.

— В условиях жесткой санкционной политики США в отношении России позиция Китая выходит на первый план. Как вы оцениваете позицию Пекина?

— События, которые начались 24 февраля 2022 года и продолжаются до сих пор, в буквальном смысле перевернули с ног на голову существующую систему международных отношений и последствия этого будут сказываться еще очень долго. И это касается не только России или Европы, но в буквальном смысле всех акторов мировой системы. Китай на сегодняшний день является одним из крупнейших, ключевых игроков в мировой экономике и мировой политике (2-е место по основным экономическим показателям в мире, постоянное членство в СБ ООН, 3-е место по ядерным арсеналам и по обычным вооружениям), и позиция Пекина очень важна по любым международным событиям без исключения.

Однако, именно позиция Китая по Украине считается принципиально важной и ключевой (даже еще до начала военных действий). Негласная поддержка, сочувствие целям и задачам, во многом предопределило решение Кремля об активной фазе операции. В настоящий момент, когда можно смело сказать, что «Рубикон пройден», Китай начинает самую главную часть своей внешней политики. С одной стороны, в поражении Москвы и серьезном ослаблении России Пекин не заинтересован. Все-таки оставаться один на один с Вашингтоном, Си Цзиньпину не с руки. А вот чтобы был достаточно сильный, агрессивный и непредсказуемый буфер между Западными странами и Поднебесной, считающейся к тому же «мировым злом» на Западе – это как раз то, что нужно.

Но при этом никакой явной и активной поддержки Пекин оказывать не собирается, так как попадать под новые санкции, ссориться с Западом в планы Китая не входит. Китайское руководство будет балансировать на грани, фактически добиваясь компромиссов и скидок по контрактам от России, и прекращения торговой войны с США и получения дополнительных преференций от Европейских стран. И для Запада, и для России позиция Китая становится ключевой. И Пекин будет торговать этой позицией по полной.

— Многие эксперты считают, что санкции Запада поставили Россию в зависимое положение от Китая и его позиции. Насколько это соответствует действительности?

— Это действительно так. Еще после 2014 года зависимость России от Китая, как экономического и политического партнера выросла очень значительно. А сейчас это стало еще более очевидным. На фоне серьезных санкций, разрыва большинства экономических, производственных цепочек, Китай становится чуть ли не единственным путем получения технологий, отдельных видов продукции, узлов, агрегатов, комплектующих. Многочисленные популистские заявления об импортозамещении – это не более чем пропагандистские сказки. В современном мире, когда уже давно случилось распределение технических специализаций по странам и регионам (микрочипы на Тайване, зеленые технологии в республике Корея и т.д.) и когда ни одна страна в мире не способна и не стремится полностью себя обеспечить всем необходимым, провозглашенное в России «натуральное хозяйство» не имеет перспективы ни сейчас, ни в отдаленном будущем. Современная экономика и промышленное производство значительно ушли вперед по сравнению с началом ХХ века, и никакая индустриализация тут уже не способна помочь. Тем более в столь короткие сроки, какими располагает Москва.

Китай становится не только чуть ли не единственным поставщиком, но и крупнейшим покупателем российских энергоресурсов. Чем это чревато, понятно даже не специализирующимся в экономике людям. Продавать газ и нефть придется по ценам значительно ниже общемировых. Пекин будет диктовать условия. Уже сейчас есть информация, что Китай добивается 10% скидки на газ, для того чтобы пополнить свои запасы перед началом сезонного повышения цен. Также Пекин, по понятным причинам, не торопится подписывать соглашение по так называемой «Силе Сибири-2», газопровод, который пройдет по территории Монголии, и который призван перенаправить потоки газа, идущие в Европу, на восточноазиатское направление. С ухудшением экономической ситуации в России, данные тенденции будут усугубляться. Понимают это и в Москве. В СМИ уже появлялась информация о том, что России удалось добиться договоренностей с Индией, об увеличении поставок энергоресурсов в эту страну. Однако, надо полагать, что пока это только договор о намерениях. А Кремль пытается сделать хорошую мину при плохой игре.

Ниджат Гаджиев