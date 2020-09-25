Евген Магда: «Россия возьмет на вооружение тактику курочки»

Секретная инаугурация Александра Лукашенко вызвала больше вопросов, чем дала ответов. Кроме того, легитимность белорусского президента не признали ни в ЕС, ни в США, что осложняет двусторонние отношения в свете того, что Лукашенко все же остается президентом, а численность на митингах людей все меньше и меньше.

О том, как будут развиваться отношения Беларуси со внешним миром, особенно со странами ЕС, США, Россией и Украиной, а также чего стоит ожидать дальше, рассказал в интервью # украинский политолог, директор Института мировой политики (Украина), доцент Национального технического университета Украины Евген Магда.

— Инаугурация Лукашенко прошла практически тайно, никто из иностранных представителей не принимал в ней участие. Как бы вы с политической точки зрения оценили подобную инаугурацию?

— С политической точки зрения речь идет о когнитивном диссонансе, поскольку формат вступления Лукашенко на должность президента (в шестой раз) плохо корреспондируется с результатами выборов, которые обнародовал Центризбирком Беларуси. Мне не совсем понятна спешка в этом вопросе, эта церемония выглядит логичным продолжением сюжета Лукашенко с автоматом Калашникова у президентского дворца. Не думаю, что такая «инаугурация» ободрила соратников Лукашенко (они у него, кстати, есть, и их больше пресловутых 3 процентов), зато заметно ожесточила его противников.

— Ни ЕС, ни США, не признали Лукашенко легитимным президентом и дали ему до 5 ноября время. Таким образом, любое решение Лукашенко нелегитимно?

— Международное право не предусматривает обязательного признания избрания того или иного главы государства, речь идет о политической позиции. В этом смысле мне трудно представить, как утвержденная Комитетом по иностранным делам Сената США посол Штатов в Беларуси Джули Фишер прилетит в Минск. Она ведь не сможет вручать грамоты президенту, которого Вашингтон назвал нелегитимным.

Отмечу, что посла США в Беларуси не было более 10 лет, и о нормализации отношений Минск и Вашингтон договорились буквально в феврале, во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь. Аналогичная ситуация с послами стран ЕС, не признавших инаугурацию Лукашенко. Замечу, что многие из них защищают от белорусских силовиков Нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич. Легитимность или нелегитимность Лукашенко будет зависеть от позиции граждан Беларуси, а не иностранных дипломатов.

— Как после этого Украина будет выстраивать отношения с Беларусью?

— Объективно говоря, украинско-белорусские отношения оказались в самой нижней точке за последние лет 20. Досадно это осознавать, но речь о разрыве дипломатических отношений не пойдет. Беларусь экспортирует в Украину в суммарном отношении в 2 раза больше товаров, чем покупает, поэтому заинтересована в сохранении товарооборота. Правда, он уменьшится – среди прочего, из-за коронавируса, который негативно влияет на экономику.

К тому же я прогнозирую гибридный экономический аншлюс белорусских предприятий со стороны России: Кремль постарается купить, в частности, МАЗ и Минский завод колесных тягачей, которые продают свою продукцию Украине. Не исключено и установление контроля Кремлем над белорусскими нефтеперерабатывающими заводами. В этой ситуации говорить о добрососедстве будет все сложнее, тем более, что российские военные намерены проводить регулярные учения на территории Беларуси.

— Объединение России и Беларуси сорвано или же еще актуально?

— Думаю, что Россия будет действовать гибридно, поскольку создание Союзного государства может быть негативно встречено многими белорусами. Они одновременно ценят независимость своей страны и не считают Россию врагом (подобно тому, как ее не считали врагом многие украинцы до 2014 года). Поэтому Россия возьмет на вооружение тактику курочки, способной «клевать» наиболее лакомые «зернышки» белорусской экономики.