Азербайджанские депутаты подняли вопрос о возможности досрочного выхода на пенсию. Предоставить гражданам это право предложил в ходе парламентских обсуждений проекта бюджета на следующий год член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Вугар Байрамов.

По его свидетельству, пенсии в нашей стране не одинаковы, как и зарплаты в различных секторах отечественной экономики. Действительно, где-то доходы высокие, а где-то кот наплакал. Словом, есть в республике граждане, получающие высокую плату за труд, а следовательно, и высокие по общим меркам пенсионные капиталы. А потому возникает вопрос: для чего эти люди ожидают пенсионного возраста, чтобы выйти на заслуженный отдых? Пенсионный возраст в нашей стране повышен и составляет сегодня 65 лет для мужчин и 62 года 6 месяцев для женщин.

Логика такого похода иным отечественным парламентариям не понятна. К тому же в международной практике, говорят они, правом досрочного выхода на пенсию можно воспользоваться до достижения пенсионного возраста.

«Скажем, в ряде стран, если накопительная пенсия позволяет, человек может спокойно воспользоваться своим правом выйти на заслуженный отдых, — говорит Байрамов. – Более того, если сумма превышает средний размер пенсионного капитала, гражданин может получить часть средств авансом. Избыток накоплений ему ежемесячно возвращают. Другой подход заключается в уменьшении и увеличении количества пенсионных месяцев. На текущий момент Министерство труда и социальной защиты проводит по этому поводу обсуждения».

Если упомянутое предложение будет принято, граждане с большим накопительным капиталом смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше, то есть в 60 лет, пояснил он, заметив, что такой подход увеличит интерес к пенсионным накоплениям. Впрочем, мнения специалистов на этот счет разделились. Наше общество не готово к такому раскладу, заметил в беседе с # вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмайлов:

«Разница между высокооплачиваемыми чиновниками и рядовыми гражданами у нас очень большая. А теперь представьте, что отдельные граждане в довесок к высоким доходам будут выходить на пенсию раньше и получать кратно больше. Такое приведет к расколу в обществе, разрыв между богатыми и бедными усилится. Полагаю, если гражданин заработал больше и выходит на пенсию раньше, ему следует запретить работать. Пускай или пенсию получает или зарплату. Нельзя демонстрировать людям, мол, смотрите, кто-то сидел на высокооплачиваемой должности, ничего не делал и получал много. Ведь известно, во многих министерствах и ведомствах уровень зарплат не отвечает вложенному труду. А потому обидно — почему одни вкалывают, и получают мизер, а другие почивают на высоких зарплатах и пенсиях».

Собеседник предложил сравнить зарплату педагога и чиновника:

«Сколько учитель получает? – вопрошает Исмайлов. — А кто-то сидит в чиновничьем кресле и пересчитывает тысячи. А потому не нужно нас сравнивать с Западом. Не буду называть имен, один чиновник похвастался мне недавно, что получает 3 тыс. манатов пенсии. Но почему так должно быть и для чего нам сейчас узаконивать социальную несправедливость? Еще недавно во время карантина 80 тыс. людей получали пособие от безработицы. Для нашей маленькой страны такие масштабы официально оставшихся без работы очень велики.

Возьмите на заметку сотни тысяч работников торговли. Они трудятся фактически на передовой в пандемию на нищенскую зарплату. Те же медработники, сколько они получают? Мизер. Такие подходы возможны при ином устройстве, если все мы будем жить, как в Норвегии. Потому, считаю, нагнетать страсти в обществе неправильно».