Президент Азербайджана и премьер Армении дают положительные месседжи о возможном мирном договоре между странами. Армянская сторона открыто говорит о том, что принимает выдвинутые Азербайджаном условия, однако, имеет «определенные дополнения к этим предложениям».

Так называемые дополнения касаются статуса Карабаха. О каком статусе можно говорить в условиях, когда Азербайджан решил конфликт военным путем? Поэтому ожидать от того, что 6 апреля Алиев и Пашинян подпишут какой-то документ, не следует. В лучшем случае, будет запущен процесс начала переговоров вокруг мирного соглашения и будут определены принципы переговоров.

«Можно с определенной точностью сказать, что все главные мировые игроки, региональные державы, а также и стороны конфликта торопятся с подписанием мирного соглашения, а также и разблокировки транспортных коридоров и реализации новых транспортных коридоров. Война в Украине и последовавшие масштабные санкции против России ускорили необходимость реализации энерготранзитных и транспортных коридоров», — сказал # политолог Ризван Гусейнов.

По его словам, в этом контексте разблокировка транспортных коридоров на Южном Кавказе становится важнейшим элементом выстраивания новых цепочек поставок энергоносителей и грузов.

«После проблем в Суэцком канале, а сейчас и проблем подводных мин в Черном море, стало понятно, что морские торговые пути становятся небезопасными. Возрастает роль сухопутных маршрутов в мире и в Евразии, в частности. Для реализации всех этих путей через Южный Кавказ в первую очередь необходима стабильность, а для этого — подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном и решение всех вопросов вокруг Карабаха. Это и является причиной спешки России, Турции, Китая и ряда стран ЕС», — подчеркнул эксперт.

Гусейнов также добавил, что Тегеран тоже заинтересован в этих проектах и не стал ждать, когда Ереван решит данный вопрос с Баку.

«Иран напрямую, без посредничества России и Турции, пошел на опережение, и лишил Армению ее козырных карт в переговорном процессе, подписав с Баку соглашения, которые позволяют Баку соединиться с Нахчываном и железной дорогой и автомагистралью, и рядом других коммуникаций. То есть Баку и Тегеран решили свои проблемы, теперь пусть Армения думает, как ей быть с Зангезурским коридором», — добавил эксперт.

Гусейнов отметил, что козырная карта в лице Зангезурского коридора бита и теперь Еревану следует предлагать что-то больше.

«Если Ереван продолжит настаивать на пункте статуса Карабаха, то никаких подвижек в Брюсселе не будет, но а если требования армянской стороны о статусе выделяются для внутренней публики и на брюссельской встрече эта тема не будет приоритетом, то тогда эта встреча может быть результативной для последующего мирного договора», — резюмировал эксперт.

P.S. Осталось только ответить на ряд вопросов, которые не совсем понятны. От того, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, что-то поменяется? Территориальную целостность Турции признают все страны мира, но это не мешает ни США, ни России, ни Франции поддерживать курдский сепаратизм, финансировать и вооружать их против Турции.

В 1994 году по Будапештским соглашениям Россия была гарантом территориальной целостности Украины. Что стало потом, что сейчас мы видим в эти дни, не требует лишних комментариев. Более того, глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил о том, что Армения уже признала территориальную целостность Азербайджана при вступлении в ООН и СНГ. То есть данный пункт для них не принципиален, однако это им не мешало 30 лет оккупировать и контролировать азербайджанские земли.

В условиях, когда система международных отношений переживает глубокий кризис и никак не может предотвратить аннексию или агрессию, возникает вопрос, почему Азербайджан заинтересован в мирном договоре? Конфликт он не решит, последнюю точку тоже не поставить. Имеет смысл, если отдельно около формулировки территориальная целостность будет формулировка «включая Карабах». Однако ее не будет, хотя бы потому, что этого не допустят ни в Брюсселе, ни в Москве.

Напротив, сейчас Армения должна просить и требовать у Азербайджана мирное соглашение и разблокировку региона, а мы должны выдвигать свои условия. Азербайджан должен восстановить полный контроль над всеми своими территориями, и ни российские «миротворцы» или другие миротворцы не должны быть помехой этому.