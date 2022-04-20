Ядерные ракеты, авиабазы и истребители — секретные объекты армии РФ теперь доступны в Google Maps, передает Новое Время. Сервис онлайн-карт Google Maps перестал скрывать секретные объекты российской армии. Теперь их можно увидеть в высоком разрешении.

В Telegram-канале Оперативний ЗСУ опубликовали список нескольких объектов, которые стали доступными в высоком разрешении в Google Maps.

Среди них:

Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов;

база хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска;

истребитель пятого поколения Су-57 в летно-испытательном центре минобороны РФ;

пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты;

авиабаза под Курском.

«Теперь каждый может увидеть разнообразные российские пусковые установки, шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты и секретные полигоны с разрешением около 0,5 метра на пиксель», — сообщает АрмияINFORM.

Ранее большинство военных объектов были закрыты для просмотра в Google Maps.

15 апреля Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что компания Google отключила платежи для всех видов российских карт. «Компания Google отключила платежи из России. Заплатить нельзя никаким видом российских карт. Также отменили подписку с платежами с мобильного», — написал министр.

Интересно, о чем свидетельствует то, что Google Maps перестал скрывать секретные объекты российской армии? С какой целью это может быть сделано? Влияет ли это как-то на обороноспособность РФ? Помогает ли это как-то вооруженным силам Украины, стран НАТО, Запада? Может ли это в конечном счете помочь в пресечении продолжающейся агрессии России против народа Украины? Своим мнением по этому поводу поделились с # известные эксперты.

Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт (Прага):

— Да, это очень интересное сообщение, которое свидетельствует о том, что Россия оказывается во всё большей изоляции от всех современных средств коммуникаций, цифровых технологий, возможностей использовать их, в том числе для сокрытия каких-то важных моментов в российской военной деятельности. Можно предположить, что вплоть до последних дней Google имел какие-то договоренности с РФ о том, чтобы не показывать разного рода так называемые чувствительные объекты. В противном случае российские власти могли угрожать Гуглу разного рода штрафами, или вообще угрозами прекратить деятельность этой компании на территории России.

Для развитых стран, имеющих свою собственную систему разведывательных спутников, таких как, во-первых, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Китай, наличие электронных карт, показывающих расположение их объектов реально на местности, со всеми уточняющими координатами от Гугла, не имело большого значения. Они и так располагают всей необходимой информацией. Но для стран, которые не имеют таких систем, не имеют собственных спутниковых данных (например, для Украины, или для Азербайджана), такая информация может представлять значительный интерес. Особенно, если они показывают военные объекты, находящиеся вблизи границ соответствующих государств. Это действительно в ряде случаев может помочь той же Украине более грамотно, более обоснованно планировать свои военные действия, оценивать исходящие из России угрозы, ну и так далее и тому подобное. Так что, можно только приветствовать этот шаг со стороны компании Гугл.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— В целом, Google особо и не скрывал никогда российские базы на своих картах. Потому говорить, что это так уж поможет вооруженным силам, это все-таки демагогия. Украина получает от своих союзников информацию в реальном времени, обновление карт же в Google идет раз в несколько месяцев. Для поиска волонтерам зачастую приходится пользоваться совсем другими средствами. Такими как Sentinel, которые позволяют раз в несколько суток определять местонахождение лагерей и передовых позиций противника. Это влияет куда больше на пресечение агрессии России, нежели заявленное министром Федоровым.