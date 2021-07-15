МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова и вручил ему ноту об объявлении одного из российских дипломатов персоной нон гранта, сообщает «Интерфакс».

«Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве выразили сожаление, что Россия заняла «недружелюбную линию» в отношениях с Евросоюзом. Подчеркивается, что высылка российского дипломата стала ответным шагом на решение выслать эстонского консула из России.