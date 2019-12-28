Эстония: Sputnik можно сбить с орбиты

Похоже, впервые один из основных рупоров кремлевской пропаганды за рубежом – агентство Sputnik – ждет прямой заслуженный удар. Его отделение в Эстонии готовятся выдворить из этой страны Европейского Союза.

Вот уже десять дней московские проправительственные СМИ, депутаты и сенаторы сотрясают воздух угрозами в адрес Таллинна – как же, посмели предпринять действия против их верного дезинформатора. С чего же началась шумиха, активно продолжающаяся и сейчас?

18 декабря Департамент полиции и погранохраны Эстонии предупредил руководство «Sputnik Эстония» о том, что если до 1 января 2020 года агентство не прекратит трудовые отношения с МИА «Россия сегодня», то против сотрудников будут возбуждены уголовные дела.

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд обосновал это предупреждение в адрес сотрудников Sputnik санкциями ЕС против их шефа, пресловутого телеагитатора Дмитрия Киселева.

Дошло до того, что ответить на непрекращающиеся потоки обвинений в притеснениях агентства Sputnik был вынужден сам министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. 27 декабря он заявил эстонскому телеканалу ERR, что Эстония применяет только финансовые санкции по отношению к агентству Sputnik, но не пытается влиять на его контент или блокировать его.

«Но я хочу подчеркнуть, что никаких действий с контентом этого веб-портала не предпринималось. Эти финансовые санкции, по нашей оценке, как раз и ограничивают экономическую активность. Я думаю, что это оправданно», — сказал Рейнсалу.

По его словам, в юридической службе Еврокомиссии (правительство ЕС) санкции Эстонии по отношению к Sputnik Estonia сочли уместными. Он уточнил, что под финансовыми санкциями подразумевается, в первую очередь, запрет кредитным организациям открывать банковские счета для агентства и не поддерживать его платежи.

Такая политика, заявил Рейнсалу, объясняется тем, что гендиректор медиахолдинга «Россия сегодня» (Russia Today) Дмитрий Киселев «в действительности является одним из центральных пропагандистов, оправдывающих агрессию России против Украины». Министр добавил, что офис Sputnik является одним из филиалов данного медиахолдинга.

На вопрос о том, почему санкции были введены только сейчас, ведь Sputnik Estonia работает в стране с февраля 2016 года, Рейнсалу заявил, что, возможно, это произошло после того, как эстонские чиновники, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, оценили и проанализировали практику других стран, таких как Латвия и Литва.

Отметим, что на днях спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет жесткие меры в ответ на «политику притеснения журналистов агентства Sputnik в Эстонии».

Кроме того, на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал помочь сотрудникам «Спутник Эстония».

Однако на своей странице в Facebook глава МИД Урмас Рейнсалу написал, что Эстония не поддается давлению иностранных государств во внутренних вопросах, в том числе и в том, что касается ситуации со Sputnik. Далее глава МИД Эстонии указал, что эстонские власти, в соответствии со своими законами применяют санкционную политику ЕС, в том числе и в отношении граждан России, поддерживающих агрессию против Украины.

И вот уже есть сообщение, что МИА «Россия сегодня» (Russia Today) обратилось к Департаменту полиции и погранохраны Эстонии с просьбой проверить основания для применения санкций в отношении агентства и пересмотреть решения, которые могут привести к уголовной ответственности.

Как рассказала СМИ представитель агентства в балтийской республике Елена Черышева, в ходатайстве говорится, в частности, что все имущество, доход и прибыль агентства являются федеральной собственностью, а гендиректора назначает президент РФ. Кроме того, в этой бумаге сказано, что сотрудники Sputnik уже заключили трудовые договоры с МИА «Россия сегодня», поэтому не заключать договоры в дальнейшем «не является уместным».

Ну что ж, последнее заявление вполне издевательское по тону и формулировке. Следовательно, в ответ на такое «ходатайство», Таллинн вправе известить шибко умных, что для него «является уместным» вообще прикрыть их левую лавочку на территории своей страны. Руки развязаны.