«Эстония приветствует решение Латвии, Литвы и Чехии об остановке выдачи виз гражданам России, в ближайшее время Эстония рассмотрит этот вопрос», — сказал Яани изданию Postimees.

Он подтвердил, что Эстония создала для граждан Украины временные возможности для нахождения в стране и после окончания действия виз. Также принято решение, что кроме биометрических паспортов украинцы могу въезжать в Эстонию и с обычным рейсовым документом.