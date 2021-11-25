Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже призвала предпринять совместные шаги по удержанию России от эскалации военной деятельности, направленной против Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В текущий момент самое главное — сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить военную эскалацию. Для этого необходимо совместно предпринять конкретные шаги, чтобы удержать Россию от дальнейшей эскалации», — рассказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии и Макрон отметили, что внимательно следят за передвижением российских войск у границы с Украиной.

Каллас также подчеркнула, что «нет никаких признаков того, что гибридная атака Беларуси на границе ЕС-НАТО идет на убыль, поскольку столь длительное противостояние отвечает интересам режима».