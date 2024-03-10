Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана.

Об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Азербайджан» перед своим государственным визитом в Азербайджан.

«Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. Кроме того, хотел бы отметить, что Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона», — подчеркнул Президент Казахстана.