Эстония не будет отправлять нового посла в Беларуси, поскольку не считает Александра Лукашенко законным президентом, заявила в субботу глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс.

«Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года», — сказала министр порталу эстонского телерадиовещания ERR.