Эстонский волейбольный союз объявил о бойкоте генассамблеи Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) из-за участия России и Белоруссии. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Ежегодный конгресс ЕКВ состоялся 2 сентября в бельгийском Брюсселе, куда были приглашены представители российской и белорусской федераций. 1 сентября Эстония уже сообщала о планах не участвовать в генассамблее в случае допуска делегатов из обеих стран.

Как отмечает ERR, такое же решение было принято Латвией, Литвой, Украиной и Польшей – их голоcа в итоге были переданы другим федерациям. На данный момент роccийcкие и белоруccкие cпортcмены не допуcкаютcя к cоревнованиям под эгидой ЕКВ.