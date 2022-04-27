«Есть очень успешное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в международных рамках».

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Министр сказал, что эта координация будет продолжена и в будущем. По его словам, сегодня на встрече до сведения грузинской стороны были доведены реализованные Азербайджаном за последний год проекты, связанные с освобожденными территориями, их текущее состояние, планы на ближайшие годы, проекты, связанные с возвращением туда вынужденных переселенцев: « Одним из приоритетных вопросов для нас после завершения конфликта является обеспечение устойчивого мира в регионе. У меня была возможность провести переговоры с коллегой и в связи с этим. Есть некоторые результаты наших контактов с МИД Армении. У меня уже состоялись 2 телефонных разговора с министром иностранных дел Армении. Уже есть условия для начала работы комиссии по делимитации и демаркации границ».