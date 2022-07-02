Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадировать так называемого криптовалютного короля Александра Винника в Грецию. Россиянин был осужден во Франции на пять лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Винника Фредерика Бело.По информации Бело, которую приводит агентство, слушания по жалобе на решение об экстрадиции Винника пройдут во французском суде 6 июля.

Ранее сообщалось, что Греция может выдать Винника в США, где ему может грозить до до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США именно в Греции; он проводил отпуск на севере страны. В начале 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его подозревали в краже личных данных и вымогательстве. Прокуратура страны в ходе судебных разбирательств охарактеризовала Винника как «очень умного и способного пирата» и «дирижера оркестра», который координировал преступную деятельность; гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет. Летом 2020 года Новая Зеландия арестовала средства компании «криптовалютного короля» Винника на сумму более 90 миллионов долларов США (lenta. ru)