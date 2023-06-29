Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил окончательное решение по делу «Саакашвили против Украины».
Как сообщает #, в заявлении Страсбургского суда говорится, что ходатайство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о лишении украинского гражданства в 2017 году единогласно отклонено.
Отмечено, что Саакашвили, принявший украинское гражданство в 2015 году, активно участвовал в политике этой страны.
Саакашвили заявил, что в результате его лишения гражданства в 2017 году, ареста и выдворения из Украины были нарушены права человека.