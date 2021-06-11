Правительство Азербайджана приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении, содержащихся в настоящее время в Азербайджане.

Как сообщает АПА, об этом сообщила официальный представитель МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, Армения предприняла две попытки освободить задержанных со ссылкой на правило 39 Регламента, но обе попытки были отклонены:

«Обращение Армении игнорирует права и обязанности Азербайджана по преследованию лиц, подозреваемых в нарушении внутреннего законодательства и международного права, а также в серьезных военных преступлениях, установленных международным правом. Решение ЕСПЧ подчеркивает эти права.

Призыв Армении к немедленному освобождению задержанных равносилен призыву правительства Азербайджана не уважать верховенство закона. Мы по-прежнему привержены этим принципам, и, как признал ЕСПЧ, эти лица будут оставаться под стражей до окончания судебного преследования.

Как известно, двое из тех, чьего освобождения требует Армения, — Людвиг Мкртчян и Алеша Хосровян, в настоящее время находятся под следствием по обвинению в пытках граждан Азербайджана. В соответствии со своими правами и обязанностями Азербайджан обязуется придерживаться установленных принципов международного и внутреннего права и завершить это преследование».

Также хотим отметить, что Азербайджан выполнил все требования, связанные с положением этих людей. «Международный комитет Красного Креста, а также Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) встретились с задержанными, в том числе шестью военнослужащими, задержанных азербайджанскими военными 27 мая, и были представлены медицинские документы о состоянии здоровья задержанных».