Европейский суд по правам человека отклонил требование Армении о применении временных обеспечительных мер в связи с Лачинской дорогой.

Об этом АПА сообщил полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

12 июля 2023 года Европейский суд по правам человека полностью отклонил требование Армении от 21 июня 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана о применении временных обеспечительных мер.

Таким образом, Европейский суд постановил, что требование Армении о ликвидации пограничного контрольно-пропускного пункта необоснованно.

Европейский суд не установил, что контрольно-пропускной пункт препятствует движению по Лачинской дороге и Азербайджан нарушает решение от 21 декабря 2022 года.