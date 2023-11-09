«Правительство Республики Армения буквально недавно опубликовало проект «Перекресток мира», из основных принципов которого становится очевидным, что в случае открытия региональных коммуникаций Республика Армения должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения».

Как передает Новости Армании, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян в связи с заявлением официального представителя МИД России.

Ани Бадалян отметила, что помимо этого, недавно в СНБ Республики Армения был создан специальный отдел, задачей которого в случае открытия региональных коммуникаций является обеспечение безопасности этих коммуникаций, а также провозимых через них товаров, грузов, транспортных средств и людей.

«Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какие-либо ограничения своего суверенитета, и ни на каком из отрезков ее суверенной территории не может быть установлен контроль третьей страны», — отметила А.Бадалян.

Ранее, представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя создание специального подразделения в структуре СНБ Армении по вопросам охраны коммуникаций, заявила, что в соответствии с трехсторонними соглашениями транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой должна контролировать пограничная служба Службы безопасности России.