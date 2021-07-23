Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС сообщении суда.

Ранее сообщалось, что суд принял первую межгосударственную жалобу России к Киеву, присвоив ей номер 36958/21.

В суде напомнили, что в контексте своей жалобы Россия также потребовала принять обеспечительные меры в соответствии со статьей 39 регламента суда. В частности, российские власти попросили отменить ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете. Россия также просила «потребовать от Киева прекращения водной блокады Крыма». Суд, однако, не счел возможным применить статью 39, мотивировав это тем, что ситуация «не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба».

Россия в четверг обратилась в ЕСПЧ с иском против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.