Европейский суд по правам человека назначил на 6 июня первое судебное заседание по делу об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Навальный пожаловался в ЕСПЧ на бездействие российских властей. Он и его соратники неоднократно обращались в Следственный комитет России с требованием провести расследование, но получали отказы.

Суд ставит перед собой задачу выяснить, было ли нарушено право Навального на жизнь, и были ли исчерпаны все возможности добиться правосудия в его стране.

ЕСПЧ не расследует обстоятельства дела по существу, он выносит решения только о правомочности действий или бездействия правоохранительных органов.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолёте из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали в отделение реанимации. Через несколько дней семье и соратникам Навального удалось добиться его перевода на лечение в клинику в Берлине.

Немецкие врачи обнаружили в крови Навального яд типа «Новичок», относящийся к химическому оружию. Затем этот вывод подтвердили несколько лабораторий, лицензированных Организацией по запрещению химического оружия. Российская сторона отрицает возможное отравление Навального. (svoboda.org)