Эсмира Гюльахмедова: «Моя картина, посвященная Шуше, оказалась пророческой»

Творчество художницы Эсмиры Гюльахмедовой является отражением ее внутреннего состояния и событий вокруг. Она не перестает совершенствоваться в своем мастерстве, потому ее картины всегда вызывают интерес, поражая своей самобытностью. О том, что происходит в ее творческой жизни на сегодняшний день художница рассказала в интервью #.

– Этот год выдался для страны одновременно сложным и счастливым, а каким был он для вас?

– Прежде всего, хочу сказать, что чувствую радость и гордость от того, что, наконец, справедливость восторжествовала. То, что еще недавно казалось нереальным, стало нашей действительностью. Благодаря самоотверженности наших военных и их преданности Родине, мы смогли вернуть свои земли, находившиеся под армянской оккупацией. Теперь самое главное – увековечить наших Героев-живых и погибших. Мы должны быть благодарны им за мирное небо и помимо того, что делает для них государство, стараться быть им полезными.

Этот год был сложным в первую очередь в эмоциональном и финансовом плане, как для меня, так и для многих людей нашей страны, да и всего мира. Но если человек занимается своим делом и идет по своему пути, несмотря на все сложности, он будет чувствовать себя счастливым. Трудности временны, а удача сопутствует верящим в себя и целеустремленным людям.

– Повлиял ли карантин на ваше творчество? Если да, то как?

– Первый локдаун я старалась обернуть в свою пользу. Не было никаких отвлекающих факторов и можно было полностью погрузиться в творчество. Сейчас постараюсь сделать то же самое.

Было достаточно много планов относительно выставок в других странах, но, конечно же, в связи с закрытием границ, это реализовать не получилось.

– Какая ваша картина отражает настроения и события этого года?

– Это картина «Уставший ангел», написанная в конце 2020 года. Идея картины такова: Красивый сильный ангел сложил свои воздушные крылья, ставшие вдруг тяжелыми. Нет сил приподнять веки и открыть глаза. Ангел устал. Устал бороться. Устал защищать и оберегать.

Целый год пандемии и карантина, одно полное заточение, затем второе, ограничение свободы. Война, с большим количеством погибших солдат и мирных жителей. Падение экономики. Внезапно возникающие проблемы — с близкими, в отношениях, бытовые, с партнерами по бизнесу.

Ангел внутренне стойкий и сильный, с очень сильным позитивным настроем и любовью к людям и верой в жизнь и в лучшее. Ангел все это пережил. Но опять тюрьма без совершенного преступления — невозможность жить, работать и реализовывать себя? За что?

Пространство вокруг ангела погрузилось в мрак. Он сел, сложил крылья и тихо заплакал. Ангел устал.

– Какие еще картины написаны вами в этом году? И что послужило толчком для их создания?

– Безусловно, на мое творчество не могли не повлиять боевые действия в Нагорном Карабахе и обстрел мирного населения за его пределами. Вот история одной из моих работ, которая называется «Отчаяние»:

Мое сердце разбито из-за террористических актов, которые произошли сегодня и вчера в Барде, ранее в Гяндже. 69 ни в чем не повинных людей погибли, 322 человека получили ранения. Все происходит за пределами зоны конфликта, не в Карабахе, а в Азербайджане! На этой картине отражены слезы, кровь, отчаяние.

Я в отчаянии из-за несправедливости и жестокости, города превратились в руины, младенцы и дети были убиты, многие мирные жители были убиты и ранены или потеряли своих близких.

Хуже всего то, что все международные организации молчат, они не замечают армянский терроризм.

Так и хочется сказать людям в этих организациях: «Сегодня вы безразличны, но завтра то же самое может случиться с вами и вашей семьей. Тогда вы тоже будете молчать?».

– Вы сейчас работаете над серией картин, посвященных Карабаху, могли бы рассказать о них?

– Действительно, после победы нашей страны у меня возникла идея создания картин с Карабахской тематикой. Я сейчас нахожусь в процессе созидания. Как раз во время строгого карантина я смогу полностью погрузиться в творчество, ничто не будет отвлекать.

Но еще за несколько дней до того момента, когда официально объявили, что вернули Шушу, я начала писать картину «Моя мечта — Шуша».

На ее создание меня вдохновил мой сон. Мне приснилось, что я проснулась на рассвете и пошла на кухню выпить воду. На столе лежали сочные, только что срезанные плоды граната из нашего сада — символ плодородия и процветания. Окно широко распахнулось, подул легкий ветер и перед моими глазами появляется панорама Шушинской крепости и гор позади нее. Я счастлива, что то, что было мечтой, стало реальностью. Можно сказать, что моя картина оказалась пророческой.

– Вы не только художница, но и преподаватель живописи. Расскажите о новых темах в занятиях, в которые вы внесли патриотические элементы?

– Вдохновившись возвращением Шуши, я организовала интересный мастер-класс. Мои ученики писали акриловые картины с изображением хары бюльбюль – цветка, являющегося символом Карабаха.

Об этом цветке сложено много легенд и преданий, он всегда был источником вдохновения для многих поэтов и музыкантов.

Помимо этого, у меня было множество интересных творческих идей с национальным колоритом для студентов, но сейчас в связи с карантином пришлось все приостановить. Вся деятельность студии переходит в онлайн режим.

– Поделитесь вашими творческими планами

– Планы – это один из самых болезненных моментов этого года. Все быстро меняется вне зависимости от тебя, происходит много событий, поэтому сейчас долгосрочное планирование неактуально.

Планы на ближайшее время — полное погружение в творчество — создание новой серии работ и усовершенствование своих онлайн ресурсов.

В завершение хочу пожелать всем гражданам нашей страны в следующем году здоровья, позитивного настроя, быть благодарными за то, что есть и оставаться верными себе.