Индийская компания Cadila Healthcare Ltd., разработавшая первую ДНК-вакцину от коронавируса, заявила об эффективности препарата в 67%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующую документацию.

Компания направила индийскому регулятору лекарственных средств запрос об одобрении экстренного использования вакцины. Эффективность препарата в 67% была установлена в ходе третьей фазы исследований препарата, в ней принимали участие 28 тыс. добровольцев.

По заявлению разработчиков, испытания вакцины проводились «во время пика второй волны COVID-19», что указывает на ее эффективность против новых штаммов коронавируса, в том числе индийского «дельта»-варианта.