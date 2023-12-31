Эсминец ВМС США USS Gravely (DDG107) сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из контролируемых повстанцами-хуситами районов Йемена. Об этом в ночь на воскресенье, 31 декабря, сообщает в соцсети X Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Как уточняется в сообщении, вечером 30 декабря судно-контейнеровоз Maersk Hangzhou, двигающееся под флагом Сингапура и принадлежащее Дании, запросило помощь после того, как во время прохождения через южную часть Красного моря было поражено ракетой. В ответ на запрос в район событий прибыли два судна ВМС США — эсминец USS Gravely (DDG107) и эсминец USS Laboon (DDG58), обнаружившие, что пострадавшее судно способно продолжить ход, а раненых нет.

В ходе ответных действий были сбиты две ракеты хуситов. «Это уже 23-я незаконная атака хуситов на международное судоходство с 19 ноября», — подчеркивается в сообщении CENTCOM.

Ранее, 16 декабря, эсминец ВМС США USS Carney (DDG64) уничтожил в Красном море 14 беспилотников, запущенных хуситами.

С начала войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС йеменские хуситы из группировки «Ансар Аллах», которые, как полагают наблюдатели, пользуются поддержкой Ирана, уже не раз атаковали торговые суда в Красном море. Как заявляют повстанцы, они намерены и впредь «атаковать израильские корабли по всему миру», пока не прекратится «агрессия Израиля» против их «братьев в секторе Газа». (DW)