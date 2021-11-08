Как сообщило 3 ноября 2021 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, это ведомство готовится к аресту 15 миллионов фунтов стерлингов (20,5 миллиона долларов) находящихся на банковских счетах супруги, сына и племянника депутата Джаваншира Фейзиева. NCA не предъявило обвинений ни самому Фейзиеву, ни членам его семьи. Однако в ходе гражданского разбирательства юрист NCA представил подробный анализ, подтверждающий доводы агентства о том, что деньги оказались в Великобритании с помощью системы по отмыванию денег, управляемой из Азербайджана.

# решило выяснить, должны ли правоохранительные органы Азербайджана отреагировать на информацию об отмывании денег депутатом Милли Меджлиса.

Как заявил # адвокат, член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев, опубликованная в СМИ информация об отмывании денег депутатом, обязательно должна стать причиной проведения дознания со стороны Генпрокуратуры.

Мы попытались выяснить, начали ли органы прокуратуры дознание в отношении депутата Джаваншира Фейзиева. Но, к сожалению, в пресс- службе Генпрокуратуры отказались ответить на наш вопрос. Тогда мы обратились к помощнику Джаваншира Фейзиева Акифу Саламову, который сказал, что никакого расследования или дознания Генпрокуратура в отношении его шефа не проводила.

Депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли в беседе с # отметил, что если в СМИ появляется информация о незаконном обогащении депутата, то это может стать причиной расследования.

«Что касается парламента то, данная информация должна быть проверена Дисциплинарной комиссией», — сказал нам Эркин Гадирли.

Но, как нам заявила член Дисциплинарной комиссии Малахат Гасанова, в Дисциплинарной комиссии не обсуждался вопрос о деятельности Джаваншира Фейзиева.