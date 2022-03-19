Интервью # с украинским политтехнологом, экспертом Центра противодействия информационным агрессиям «AM&PM» Александром Курбаном:

— Идет уже 24-й день военной̆ агрессии России против Украины. Что вкратце происходит на фронте?

— Ситуация сложная, но мы держимся. Украинская армия, имея в своём активе в разы меньше живой силы и техники, особенно по ПВО и авиации, уже три недели продолжает сопротивляться и наносить ощутимый урон ВС РФ. Такое состояние дел порой вызывает иронические настроения, в результате которых у нас в соцсетях появляются такие высказывания, типа: «Вторая армия мира (РФ) просит материально-технической помощи у третьей армии мира (КНР), чтоб воевать с двадцать шестой армией мира (Украина)».

Командование украинской армии, прекрасно видит слабые стороны российской армии и всячески старается превратить их в свои тактические преимущества. Речь идёт, прежде всего о плохой логистике, застарелой системе оценки ситуации и принятия решений, слабой мотивации и плохой подготовке личного состава ВС РФ. Вместе с тем, мы четко понимаем, что пока ещё они сильно давят на нас своим количеством. А ещё тем обстоятельством, что абсолютно не считаются с потерями.

Для Кремля, победа над Украиной нужна любой ценой. Ради этого, Путин бросает в бой все, что у него есть. В ход идут солдаты срочной службы, курсанты военных училищ, мобилизованные резервисты без надлежащей подготовки, в том числе с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, наёмники ЧВК Вагнера, которых набирают уже по всему миру. Со всей территории РФ стягивается боевая техника. Иногда доходит до того, что в атакующих колонах российских войск идёт не БТР и БМП, а микроавтобусы, грузовики и самосвалы для транспортировки пехоты.

По состоянию на сегодняшний день, общие потери в живой силе противника составляют около 14,2 тыс военнослужащих (4 генерала), более 450 танков, 1448 БМП и БТР, 205 артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня – 72, боевых самолетов – 93, вертолетов – 112, автомобильной техники – 879. Ситуация с военным аэродромом под Чернобаевкой в Херсонской области уже просто анекдотическая, там сегодня, уже в пятый раз за все время войны, украинская артиллерия и авиация уничтожают большое скопление техники противника.

Без преувеличения можно сказать, что сегодня Украина стала щитом для всего цивилизованного мира от варварских орд российских неофашистов. Или как мы их ещё называем – рашистов. Мы стоим и будем стоять на своих позициях.

Безусловно мы бы не смогли так долго держаться без материально-технической поддержки наших союзников. Противотанковые системы Javelin и NLAW, беспилотники Bayraktar, переносные зенитные комплексы Stinger, дают возможность нашим бойцам творить чудеса. В мобильной, высоко маневренной войне, эти боевые комплексы дают замечательные результаты. Финансовая поддержка, гуманитарная помощь, забота о наших беженцах в странах ЕС, значительно усиливают наши позиции и помогают сдерживать атаки рашистов. По факту, российско-украинская война уже давно вышла за рамки конфликта двух стран. Идёт, хоть и не объявленная, но вполне реальная Третья Мировая Война.

В связи с такой ситуацией, с учетом серьезности потерь и просчетов российского командования, Кремль рассматривает даже возможность ограниченного использования оружия массового поражения. Эту звучит чудовищно не правдоподобно. Но это действительно так. Об этом в серьез говорят данные разведок США и других стран НАТО.

— Россия отказалась выполнять решение Международного суда ООН. Как вы оцениваете этот факт?

— Рассчитывать на то, что Россия будет уважать международное право и решения соответствующих международных инстанций, не приходится. Мы имеем дело с террористическим государством, во главе которого стоит человек, официально названный в резолюции сената США военным преступником. Таковыми же является и его ближайшее окружение, которое совершенно потеряло связь с реальностью и поставило мир на грань катастрофы на фоне которой потери во Второй Мировой войне могут выглядеть весьма посредственно. Собственно, судьба всего мира сегодня стоит под большим вопросом.

Ситуация с кремлевским беспределом сейчас настолько серьезная, что даже такие непримиримые геополитические противники как США и Китай начали договариваться о совместных действиях в вопросах санкций в отношении РФ и урегулированию российско-украинского военного конфликта.

— В Армении состоялось несколько акций в поддержку военной агрессии России против Украины. Также стало известно, что карабахские сепаратисты направились в Украину для войны на стороне России. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Армения сегодня демонстрирует всему миру совершенно невообразимый геополитический парадокс. С одной стороны, декларируя принципы демократии и прозападный вектор развития, Ереван, с другой стороны, продолжает следовать в фарватере российской политики. Неоднократно, грубо использованная Кремлем, циничным образом кинутая своим российским союзником в недавней войне за Карабах, Армения отказывается поддержать санкции против РФ. Более того, отправляет своих боевиков воевать в составе ВС РФ в Украину. Такое геополитическое поведение руководства Армении можно оправдать только одним обстоятельством – безвыходным положением, которое усугубляется с каждой новой уступкой России.

Кстати, хочу отметить, что российско-украинская война, и как следствие этого — ослабление внимания и возможностей РФ в кавказском регионе, открывает перед Азербайджаном серьезные перспективы окончательного завершения процесса возвращения карабахских территорий.

Так же, следует понимать, если Путин достигнет серьезных успехов в Украине, он вскоре с новой силой будет наращивать присутствие РФ в Карабахе, что бы помочь своему союзнику – Армении.

— Каковы ваши прогнозы по дальнейшему развитию ситуации в Украине?

— Безусловно, Украина не прекратит своей борьбы за независимость и будет давать отпор российской агрессии. У нас для этого есть воля народа, решимость руководства страны и поддержка западных союзников. Мы, по любому, отстоим свою независимость. Вопрос только в том, что в результате этой войны будет представлять собой Россия? Останется ли она очагом опасности для своих соседей?

Сегодня, как и во время аннексии Крыма в 2014 году, Путин и его партия войны имеют высокий уровень поддержки среди россиян. По данным социологических служб ВЦИОМ и Левада-Центр, речь идёт о 71% граждан РФ, которые поддерживают нынешнюю военную агрессию против Украины. Это обстоятельство стимулирует активность руководства России и готовность задействовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы для достижения главной цели – покорения Украины и возвращении ее в орбиту влияния Кремля. Это значит, что война растянется ещё, как минимум на месяц, а то и вовсе до лета.

Нужно четко понимать, что в любом случае Путин не остановится, если даже победит. После короткой передышки и пополнения ресурсов, РФ расширит свою агрессию на все зоны своих геополитических интересов – Приднестровье, Южный Кавказ, страны Балтии, Среднюю Азию. Для того, чтобы не допустить такого сценария в перспективе, уже сейчас необходимо укреплять и расширять антирашискую коалицию.

Путин сейчас слаб, а вместе с ним сейчас слабы и его сателлиты – ось зла, в которую входят Сирия, Беларусь, Армения. Усилить эту тенденцию и окончательно победить их можно только в том случае, если адекватные страны выступят единым фронтом. Не военным, а именно геополитическим. Нам необходимы согласованная политика и взаимопомощь. Например, как действуют сейчас Турция и Украина.

В этой ситуации у Тюркского Союза и Турции, как его безусловного лидера, открываются замечательные перспективы усиления и превращения в ключевой геополитический центр, который будет стоять в одном ряду с США и Китаем. Это усиление может быть осуществимо за счёт ослабления РФ. Другой такой возможности, в обозримом будущем, может и не быть.