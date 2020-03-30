Если «НКР» возглавит западный ставленник

Завтра, 31 марта на оккупированных территориях Азербайджана должны состояться «президентские выборы». О том, какие процессы развиваются в сепаратистском регионе Азербайджана, и о «выборах» рассказал # «российский политолог Григорий Трофимчук.

— Завтра в «НКР» пройдут «президентские выборы». Как вы считаете, каков расклад сил в этом регионе и могут ли там победить те кандидаты, на которых делает ставку Пашинян?

— На фоне всеобщего отказа на время борьбы с пандемией от проведения разного рода выборов и референдумов, здесь всё-таки решили пойти до конца. Усилив, тем самым, и без того имевшиеся вопросы к легитимности территории как таковой. В анклаве не учли этого фактора, который позволил бы Карабаху в его текущем виде присоединиться, так сказать, к мировой семье народов, члены которой в этот сложный период действуют практически одинаково, не допуская массовых скоплений людей.

Кандидаты с прозападной ориентацией, на которых и ставит Никол Пашинян, уже попытались отсрочить выборную кампанию. Прежде всего речь идёт о Масисе Маиляне, который подписал соответствующее воззвание. Пашиняна не устроит только кандидатура Виталия Баласаняна, за которую открыто выступают его враги. Однако, при этом, сам кандидат Баласанян стремится включить представителя «НКР» в переговорный процесс по карабахскому урегулированию, что вносит дополнительный хаос, так как и сам премьер-министр изначально выступал за отдельный «стул» для Карабаха.

В целом, Западу выгоден Маилян, но он не будет против и Арутюняна. Ориентация, во всех смыслах этого слова, Масиса Маиляна Запад устраивает больше. Армянские аналитики сами теряются в догадках, кто же в итоге возглавит «НКР», при этом не исключая победу пашиняновских кандидатов. Это говорит о том, что хаос по линии Армения-«НКР» усиливается, так как и даже после выборов никуда не исчезнут такие кадры, как тот же Бако Саакян, стоящие на позиции врагов Пашиняна.

— Влияют ли эти выборы как-то на урегулирование карабахского конфликта в целом или имеют ли значение для Азербайджана?

— Конечно, влияют. Ведь если «НКР» возглавит западный ставленник, то есть «надежды», как это всегда бывает у прозападных либералов, на усиление, так сказать, реформ, причём крайне неоднозначных. Это ослабит территорию, что явно на руку Азербайджану. Ведь реформы западного образца, как мы всегда убеждаемся, губят всё, попадающееся на их пути, включая целые республики. Поэтому, с точки зрения Баку, наиболее удобным главным лицом здесь является Маилян.