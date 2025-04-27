Бразильская конфедерация футбола (CBF) продвинулась в переговорах с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, CBF сделала итальянскому специалисту официальное предложение, приняв которое, он станет самым высокооплачиваемым тренером сборных. В Бразилии хотят, чтобы Анчелотти подписал контракт, рассчитанный до чемпионата мира 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что 65-летний специалист может покинуть «сливочных» по окончании нынешнего сезона. Действующее соглашение Анчелотти с клубом рассчитано до лета 2026 года. (championat.com)