Предостережение странам Запада от «попыток нападения» на Союзное государство высказал глава Беларуси Александр Лукашенко на брифинге во время поездки в Брестскую область.

«Мы не хотим воевать. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, чтобы защититься. Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Нас невозможно победить», — заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что это не угрозы, а простое предупреждение.

Но как известно, именно военные России и Беларуси уже приступили к подготовке учений «Союзная решимость — 2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля. Российские подразделения уже начали прибывать на территорию Беларуси с целью проверки сил реагирования Союзного государства.

«Хочу отметить, что данные учения носят исключительно оборонительный характер». С таким заявлением выступил на YouTube-канале «ВоенТВ» Министерства обороны Беларуси начальник главного управления боевой подготовки ВС РБ Андрей Некрашевич.

Но верится в эти слова с большим трудом. Вот один пример: как отмечает ИА Красная Весна, в этот раз в учениях примут участие войска Восточного военного округа ВС РФ, которые выдвигаются аж с Дальнего Востока России. При этом обычно раз в два года в составе региональной группировки войск Союзного государства в маневрах участвовали только войска Западного военного округа ВС РФ.

Некрашевич отметил, что в учениях также примут участие ВКС и ВДВ РФ и практически все ВС Беларуси. Маневры будут проводиться как на полигонах белорусских ВС, так и на приграничных участках местности.

Учения пройдут в два этапа. На первом этапе будут отработаны вопросы перегруппировки войск, занятия исходных позиций и подготовки обороны. На втором этапе будут отрабатываться оборонительные маневры.

Отмечается, что сейчас Россия и Беларусь проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. А учения «Союзная решимость — 2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля, станут завершающим этапом этого мероприятия.

Что ж, получается, угрозы опасного сценария только нарастают.

Оценить слова Лукашенко, и выразить мнение по поводу совместных учений согласился по просьбе # Змицер Мицкевич, журналист Белсат TV (Варшава):

— На самом деле все эти заявления Лукашенко последнего времени показывают, что он, скорее всего, бежит впереди паровоза. Потому как. ведь российская риторика весьма умеренная. В Москве не говорят, что они планируют агрессию или что-то подобное. Напротив, они постоянно «отгораживаются» от этой темы, грубо говоря. А вот Лукашенко наоборот – он использует эту агрессивную риторику против Украины, против Запада с целью получить поддержку от Путина. Однако, как бы не получилось так, что ему придется, грубо говоря, за свой базар ответить. И вот в этом случае для Лукашенко точно ничего хорошего не будет. Возможно, он и не понимает, к чему такая риторика может привести — если ему придется на самом деле кого-то отправлять воевать, то это точно на настроениях белорусского общества позитивно не скажется. Потому что очень важный момент заключается в том, что Лукашенко как раз-таки всегда эксплуатировал риторику на тему, мол, смотрите, зато у нас войны нет. И поэтому мне кажется, что если он и этот столп, на котором стоит его власть, разрушит, то ему точно будет плохо. То есть, вполне возможно, что Лукашенко просто не может уже оценить степень серьезности ситуации и собственно поэтому такие заявления и делает.

Однако еще одна интересная вещь заключается в том, что в нынешней ситуации Беларусь находится возможно даже под большей угрозой, чем Украина, о которой все говорят. Потому что Путину нужно уже что-то сделать после такого громкого ультиматума Западу, после демонстрации силы и попыток взять Запад на понт. Просто для того, чтобы сохранить лицо. Это для Путина на самом деле очень важно. Если вместо агрессии против Украины мы увидим расширение военного присутствия РФ в Беларуси, то это точно никого не удивит. Если появится, например, новая военная база или что-либо большее – российские военные на постоянной основе в Беларуси.

Поэтому я допускаю, что вот эти учения являются подготовкой к атаке на Украину, хотя, по-моему, это маловероятно. Вряд ли Путин на это пойдет, поскольку развитие такого крупномасштабного конфликта довольно непредсказуемо.

Таким образом, если не произойдет атаки на Украину, то массовое появление российских военных в Беларуси может означать ползучую оккупацию нашей страны, попытку установить полный военный контроль над ней.